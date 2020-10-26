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Мобильное приложение по экомониторингу разработают в Рязани

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В Рязани планируют разработать мобильное приложение по экомониторингу. Об этом стало известно на круглом столе, посвященном экологическим проблемам города.

С предложением создать специальное приложение выступил депутат облдумы Григорий Парсентьев. По его словам, сейчас сложилась сложная экологическая обстановка – почти две недели в городе ощущался специфический запах, пишет РИА «7новостей».

Депутат подчеркнул, что ситуация экстренная, и напомнил, что в Рязани уже существует сайт «Экомонитор», который позволяет отслеживать неприятный запах по всему городу. Проект планируется развивать дальше — в будущем он перерастет в мобильное приложение.

В приложение будет поступать вся собранная информация. Это позволит горожанам «понять ситуацию», отметил Парсентьев.

26 октября замглавы Минприроды Денис Храмов заявил, что проект «Чистый воздух» является самым трудным и сложным в национальном проекте «Экология».

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