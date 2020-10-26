В Минэкологии Подмосковья призвали жителей не улыбаться лисам

Минэкологии Подмосковья опубликовало памятку о том, что делать при встрече с лисой. Так, в ведомстве призвали жителей не делать резких и движений и улыбаться животному.

По словам специалистов, хищник может принять человеческую улыбку за угрожающий оскал и напасть. Также не нужно смотреть зверю в глаза.

«Если лиса не уходит, следует понемногу отдаляться, не поворачиваясь к ней спиной. Пытаться задобрить лису или вступить с ней в близкий контакт нельзя ни в коем случае», — сказано на сайте ведомства в понедельник, 26 октября.

В ведомстве отметили, что здоровая лиса избегает населенных пунктов и людей, а заходить в города и поселки может только в поисках пищи или в случае заболевания. Лисы часто страдают бешенством, которое ослабляет их природный страх перед человеком.

Кроме того, от животных можно заразиться бруцеллезом, лептоспирозом и другими болезнями.

«О том, что лиса заражена бешенством, можно понять по следующим признакам: обильное слюнотечение с выделением пены, вывалившийся язык, шаткость походки, косоглазие, мутный взгляд, припухшая мордочка», — отмечается в сообщении.

О том, что лиса начала появляться в населенном пункте, следует сообщить в администрацию поселения или округа, а также в Минсельхоз, в чьем ведении находятся охотхозяйства.

19 октября сообщалось, что в Московской области рысь напала на подростка.

14-летняя девочка вышла на прогулку со своим йоркширским терьером. Из кустов на собаку набросилась дикая кошка, хозяйка бросилась на помощь питомцу. Рысь в ответ напала на девочку. На крики подоспел мужчина, который и отогнал хищника. Девочка получила травму руки.