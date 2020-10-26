Крупный пожар вспыхнул на территории завода «Серп и Молот» в Москве

Пожар произошел на территории бывшего завода «Серп и Молот» в Москве, площадь возгорания превысила 700 кв. м, сообщает 26 октября РЕН ТВ.

По данным телеканала, для борьбы с огнем были направлены пожарный поезд и вертолет. Позже вертолет вернули обратно на площадку. Данных о пострадавших нет.

По последним данным, горят два этажа здания и кровля.

На кадрах с места пожара видно, что огонь поднимается высоко над зданием.

Ранее в понедельник сообщалось, что пожар произошел в многоэтажном доме на юго-востоке Москвы. Из квартиры, где началосьвозгорание был спасен один человек.