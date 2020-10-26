Круглосуточную работу томографов внедрили в Калужской области

Восемь томографов перевели на круглосуточный режим в Калужской области. Об этом сообщили на заседании правительства области.

Ранее губернатор Владислав Шапша поручил организовать работу оборудования в круглосуточном режиме, чтобы увеличить количество исследований заболевших граждан. Как отмечает газета «Весть», сейчас компьютерные томографы есть в Калуге в больницах «Сосновая роща», БСМП, Областной детской больнице, больнице № 4 и инфекционной больнице. Также томографы функционируют в Малоярославце, Кирове и Боровском районе. Сделать компьютерную томографию легких можно по направлению врача.

Система здравоохранения Калужской области в 2021 году получит 10,2 млрд рублей из бюджета. Сохранятся все виды бесплатной медицинской помощи, включая высокотехнологичные услуги. Запланировано улучшение оснащения медучреждений для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и реконструкция детской областной больницы.