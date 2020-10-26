На трассе М-7 в Татарстане установили 11 тыс. противоослепляющих экранов

В Мамадышском районе Татарстана установили 11 тыс. противоослепляющих экранов вдоль трассы М-7 «Волга». Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Экраны установлены на отрезке с 949-го до 963-го км автодороги. Такая мера позволит сократить дорожные аварии, причина которых в ослеплении водителей светом фар встречных машин, пишет ИА «Татар-информ».

Чтобы избежать лобовых столкновений, на четырех участках М-7 в Рыбно-Слободском и Пестречинском районах установили более 6 км металлического барьерного ограждения.

Кроме того, на 28-м км трассы (село Сокуры Лаишевского района) и на 352-м км (город Бавлы) установлены пешеходные светофоры. Сейчас ведется их присоединение к электрическим сетям.

Ранее сообщалось, что Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство первого этапа обхода Тольятти, в рамках которого будет возведен мост через Волгу.