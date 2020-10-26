Новый пешеходный квартал хотят создать в центре Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил до апреля 2021 года проработать возможность создания пешеходного квартала в центре города.

«Мы должны создавать больше территорий для пеших маршрутов за счет появления дополнительных мест в центре города. Считаю, что нужно продолжить работу по созданию большого пешеходного квартала, прилегающего к улице Красной в границах Красноармейской, Длинной, Рашпилевской и Карасунской», — сказал Первышов.

Глава города также подчеркнул, что в первую очередь необходимо проработать пешие маршруты, а также организовать работу с местными жителями и собственниками объектов недвижимости, передают «Кубанские новости».

«Нужно установить определенное время — например, с 06:00 до 12:00 в субботу и воскресенье, когда у нас эти улицы будут открываться», — добавил Евгений Первышов.