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Новый пешеходный квартал хотят создать в центре Краснодара

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Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил до апреля 2021 года проработать возможность создания пешеходного квартала в центре города.

«Мы должны создавать больше территорий для пеших маршрутов за счет появления дополнительных мест в центре города. Считаю, что нужно продолжить работу по созданию большого пешеходного квартала, прилегающего к улице Красной в границах Красноармейской, Длинной, Рашпилевской и Карасунской», — сказал Первышов.

Глава города также подчеркнул, что в первую очередь необходимо проработать пешие маршруты, а также организовать работу с местными жителями и собственниками объектов недвижимости, передают «Кубанские новости».

«Нужно установить определенное время — например, с 06:00 до 12:00 в субботу и воскресенье, когда у нас эти улицы будут открываться», — добавил Евгений Первышов.

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