Затраты на модернизацию возместят предприятиям Башкирии

Правительство Башкирии намерено компенсировать предприятиям до 30% от общей суммы, потраченной на модернизацию производства. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минэкономразвития.

Как отмечают в ведомстве, поддержку смогут получить только предприятия, участвующие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».

По словам министра экономического развития Рустама Муратова, предприятиям-участникам уже удалось достичь положительных результатов. Так, рост выработки составил в среднем 45%, затраченное при этом время снизилось на 26%, а объемы незавершенного производства — на 39%, пишет «МедиаКорСеть».

Власти республики полагают, что программа поддержки поможет мотивировать организации на модернизацию, а это в свою очередь улучшит качество условий труда и производительность.

22 октября сообщалось, что в Башкирии поддержат производителей экологически чистых органических продуктов.