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Рыбаков спасли от гибели на Бурейском водохранилище

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Спасатели поселка Талакан в Амурской области предотвратили трагедию на Бурейском водохранилище, где 24 октября у четверых рыбаков сломался катер. Волны перевернули маломерное судно, и оно начало тонуть. У мужчин не было спасательных жилетов, пишет asn24.ru.

«Ситуация была чрезвычайно сложная, передвигаться в темноте при таких погодных условиях опасно. Быстро прибыть на место происшествия помогло знание этого района, постоянная связь по телефону с пострадавшими и то, что у них был с собой фонарь. Мужики родились в рубашке. Если бы на пути не встретилось боновое заграждение, куда они перебрались с катера, шансов выплыть, когда судно перевернулось, у них не было», — рассказал начальник поисково-спасательного подразделения поселка Талакан амурского филиала ДВРПСО МЧС России Алексей Богинский.

Как стало известно 19 октября, после крушения маломерного судна «Юбилейный» в Баренцевом море нашли тело одного из пропавших. Семь человек оказались на скале, где провели около трех часов, — их обнаружили местные работники. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта».

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