Четвертый резидент зарегистрирован в ТОСЭР в Тулуне

Заявку четвертой компании, представившей свой инвестпроект для ТОСЭР в Тулуне, одобрили в Минэкономразвития РФ. OOO «Терминал 23» получило статус резидента территории опережающего социально-экономического развития, рассказал заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев.

Проект предполагает создание предприятия по деревообработке и производству столярных изделий их дерева в Тулуне. Объем инвестиций превышает 39,7 млн рублей. В результате будут созданы 39 новых рабочих мест. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Ранее комиссия по вопросам функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на территории моногородов рассмотрела заявки трех потенциальных резидентов ТОСЭР «Тулун» (ООО «Корпорация Бетона», ООО «Енисей») и ТОСЭР «Усолье-Сибирское» (ООО «Усольские узоры»).