Премьер Греции пригласил Путина на национальный праздник республики в 2021 году

Президента России Владимира Путина пригласили в Афины в марте следующего года на торжества по случаю 200-летия начала национальной освободительной борьбы Греции. Об этом в понедельник, 26 октября, заявил греческий премьер Кириакос Мицотакис в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Греция является членом ЕС и НАТО, но это не мешает нам расширить наше сотрудничество. Я пригласил Путина приехать в Афины 25 марта 2021 года», — цитирует ТАСС греческого премьера.

О том, был ли получен ответ от российского лидера, он не уточнил.

В свою очередь Лавров отметил, что ему бы хотелось, чтобы ЕС и НАТО также не создавали Москве препятствия для выстраивания отношений с Афинами.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи Лавров призвал как можно скорее принять меры для разрядки напряженности в Восточном Средиземноморье. По словам министра, это касается тем, которые регулируются Конвенцией по морскому праву 1982 года, включая вопросы, где права Турции и Греции пересекаются и требуют решения путем прямого диалога.

7 мая Лаврoв обсудил c главой МИД республики Никосом Дендиасом договоренности относительно мероприятий, посвященных 200-летию начала национально-освободительной борьбы в Греции.