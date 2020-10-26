Село Большие Санники подключили к интернету в Хабаровском крае

В Ульчском районе Хабаровского края скоростной интернет стал доступен для всех домов в селе Большие Санники, численность населения которого составляет не более 400 человек. Ранее подключение было возможно лишь через спутниковые каналы. Теперь там проложена волоконно-оптическая линия. К концу 2021 года в регионе к интернету будет подключено 626 социально значимых учреждений, сообщает ИА AmurMedia.

«У нас идет цифровизация и обеспечение связью по федеральной программе «Цифровая экономика России». В ее рамках есть проект «Информационная инфраструктура» — он позволил в этом году подключить к интернету 110 населенных пунктов края, из них в четырех вообще не было магистральных линий связи», — подчеркнул врио губернатора края Михаил Дегтярев во время тестового сеанса видео-конференц-связи.

Только четверть (26%) российских школ подключены к интернету с заявленной в нацпроектах «Образование» и «Цифровая экономика» скоростью 100 Мбит/с. Остальные испытывают проблемы с оборудованием и слаботочностью сетей. Кроме того, почти каждая четвертая школа (22%) платит в два раза больше средней цены за услугу по стране. Это следует из результатов тематического мониторинга «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).