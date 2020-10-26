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Суд не стал арестовывать Дрожжину по делу об имуществе Баталова

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Хамовнический суд Москвы не стал арестовать актрису Наталью Дрожжину по обвинению в мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова, сообщил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

Алексей Баталов — человек, актер, символ
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«Суд отклонил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий», — передает слова Сохадзе «РИА Новости».

Однако ей запретили посещать общественные мероприятия и покидать место жительства в ночное время.

Вместе с Дрожжиной по делу проходит ее муж — юрист Юрий Цивин, ходатайство в отношении которого в настоящий момент рассматривает суд.

Ранее 26 октября стало известно, что следствие потребовало арестовать артистку Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина по делу о мошенничестве с имуществом семьи народного артиста СССР Алексея Баталова.

В этот же день старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила, что супругам предъявили обвинение.

По информации следствия, вдову скончавшегося три года назад Баталова Гитану Леонтенко и его дочь Марию обманным путем лишили доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной суммы денег.

16 октября женщину и ее дочь признали потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве. Отмечалось, что были запрошены регистрационные дела по объектам недвижимости, в финансово-кредитные организации направлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам и проведена выемка книги регистрационных действий нотариуса.

В середине сентября Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве. Члены семьи Баталова подали заявление в полицию, утверждая, что семью обманом лишили имущества, а сделали это якобы близкие друзья артиста, которые опекали его в последние годы, — Дрожжина и Цивин. Как оказалось, у них имелась доверенность на недвижимость родных Баталова. Документ они оформили по просьбе самого актера, чтобы таким образом помогать его жене и дочери.

Алексей Баталов — народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Он был актером Центрального театра Российской армии, МХАТ имени Горького, снимался в фильмах «Москва слезам не верит», «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дама с собачкой» и др. Лауреат Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005). Преподавал актерское мастерство во ВГИКе. Актер умер 15 июня 2017 года.

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