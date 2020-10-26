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Трамп высмеял перепутавшего его с Бушем-младшим Байдена

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Президент США в очередной раз посмеялся над своим соперником на предстоящих выборах, кандидатом от Демократической партии Джо Байденом из-за новой публичной оговорки его оппонента.

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«Джо Байден накануне назвал меня Джорджем. Не мог вспомнить мое имя. Получил помощь от бравшего у него интервью. Картель фейковых новостей работает не покладая рук, чтобы скрыть это!» — написал Трамп в Twitter.

Накануне Байден, которому 20 ноября исполнится 78 лет, перепутал в ходе выступления в прямом эфире Трампа с 43 президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем – младшим, передает НСН. «Образ этой страны, по моему мнению, в буквальном смысле зависит от избирательных бюллетеней. Если Трамп будет переизбран, то еще четыре года с Джорджем приведут нас в абсолютно другой мир», — сказал он.

Правда, в конце своей тирады кандидат от демократов всё же вспомнил имя действующего президента.

В тот же день Трамп заявил, что в случае своей победы на предстоящих выборах Байден едва ли сможет быть на равных с другими мировыми лидерами, передает RT. Он подчеркнул, что в США недопустимо появление «вялого президента», когда в мире есть «председатель Си, президент Путин, Ким Чен Ын и многие другие».

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

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