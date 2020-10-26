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Прокурор выступил против ареста Дрожжиной по делу об имуществе Баталова

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Прокуратура попросила суд не заключать под стражу заслуженную артистку России Наталию Дрожжину по делу о мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова, а избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили в понедельник, 26 октября, в Хамовническом суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте Дрожжиной.

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«В ходе заседания суда прокурор попросил не избирать Дрожжиной меру пресечения в виде заключения под стражу, а назначить ей запрет определенных действий», — отметили в пресс-службе суда.

Ранее Следственный комитет потребовал арестовать артистку Наталью Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина по делу о мошенничестве с имуществом семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Следствие попросило отправить Дрожжину в СИЗО до 18 декабря. Соответствующее ходатайство поступило в Хамовнический суд Москвы в понедельник, 26 октября.

По данным СК, вдова скончавшегося три года назад Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной суммы денег.

Как сообщил Пятому каналу адвокат Сергей Жорин, ситуация для Дрожжиной и Цивина является весьма серьезной. Он подчеркнул, что наказание для Дрожжиной и Цивина может быть суровым. Правозащитник полагает, что суд может назначить супругам как условный срок, так и реальное заключение под стражу.

Алексей Баталов — народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Он был актером Центрального театра Российской армии, МХАТ имени Горького, снимался в фильмах «Москва слезам не верит», «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дама с собачкой» и др. Лауреат Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005). Преподавал актерское мастерство во ВГИКе. Актер умер 15 июня 2017 года.

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