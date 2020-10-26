Нуждающиеся регионы будут получать 10 млрд рублей из бюджета ежегодно

Ежегодно из бюджета будет выделяться 10 млрд рублей на индивидуальные программы развития десяти наиболее нуждающихся регионов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече 26 октября с руководством Госдумы и парламентских фракций перед первым чтением бюджета.

«Сохранится поддержка десяти регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Ежегодно мы будем выделять соответственно 10 млрд на индивидуальные программы этих субъектов Российской Федерации», — сказал Мишустин.

Госдума в рамках бюджетного процесса в конце 2019 года приняла закон о поддержке десяти наиболее отстающих в сфере бюджетной обеспеченности регионов: Тувы, Псковской и Курганской областей, Республики Алтай и Алтайского края, Адыгеи, Карелии, Марий Эл, Чувашии и Калмыкии.

Для развития этих субъектов России были созданы отдельные программы социально-экономического развития.

Ранее, на совещании с вице-премьерами, Мишустин сообщил, что правительство спишет часть долгов по бюджетным кредитам тем регионам, которые будут направлять высвобождаемые средства на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты.

Сумма списания, отметил Мишустин, будет равна объему налогов, которые инвестиционный проект принесет в федеральный бюджет.

По словам главы кабмина, это поможет снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и простимулирует инвестиционную активность в российских регионах.

Мишустин обратил внимание, что инфраструктурные проекты, требующие больших средств, сложно реализовывать самостоятельно и инвесторам, и регионам. Премьер отметил, что вопрос возведения инфраструктуры для перспективных инвестиционных проектов был одним из самых острых в ходе обсуждений во время его поездок по регионам. Мишустин напомнил, что эта тема, в частности, обсуждалась на прошлой неделе при посещении им Мурманска.