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Мишустин озвучил условия списания долгов по бюджетным кредитам регионам

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Правительство России спишет часть долгов по бюджетным кредитам регионам, направляющим высвобождаемые средства на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты. Об этом в понедельник, 26 октября, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, говорится на сайте кабмина.

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«Правительство запускает новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах Российской Федерации», — сказал председатель правительства. По его словам, правила отбора соответствующих проектов уже утверждены.

Сумма списания, отметил Мишустин, будет равна объему налогов, которые инвестиционный проект принесет в федеральный бюджет.

«Таким образом, могут быть реализованы инициативы в таких сферах, как сельское хозяйство, обрабатывающие производства, дорожное и жилищное строительство, создание коммунальной инфраструктуры», — добавил Мишустин.

Как сообщалось в сентябре, кредиты для малого бизнеса могут подешеветь. Снижение ставки льготного кредитования по «Программе 8,5» уже обсуждают в правительстве. Предполагается, что процент по субсидированным займам с 2021 года установят в диапазоне 6,5–7% годовых, а на компенсации банкам выделят 30 млрд рублей.

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