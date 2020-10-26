Буксир вышел на помощь севшему на мель у берегов Сахалина сухогрузу

Буксир отправили на помощь сухогрузу, который сел на мель у берегов Сахалина. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Однако операция по спасению может затянуться из-за сильного ветра. Этой ночью в регионе начался шторм. В результате грузовое судно сорвало с рейда и отнесло от порта вместе с 20 членами экипажа.

Угрозы для жизни людей нет, но пока их эвакуировать не получается. Также в настоящее время нет разлива нефтепродуктов, сообщает телеканал «Звезда».

О том, что грузовое судно с экипажем на борту село на мель у западного побережья Сахалина в Углегорском районе, стало известно ранее в этот же день, сообщает телеканал «360».