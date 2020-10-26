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Сухогруз сел на мель у берегов Сахалина

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Сухогруз с экипажем на борту сел на мель в Углегорском районе у западного побережья Сахалина. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщили в морском спасательном подцентре в Южно-Сахалинске.

Там уточнили, что ночью из-за шторма сорвало с рейда и отнесло от морского порта, передает ТАСС.

«Сухогруз вынесло на мель. На борту находится экипаж», — рассказал собеседник агентства.

По данным спасателей, угрозы жизни членов экипажа нет, но эвакуировать их пока невозможно из-за высоких волн. Ожидается подход буксира.

По словам спасателей, сухогруз пришел в порт для загрузки угля.

Ранее, 24 октября, взрыв произошел на танкере «Генерал Ази Асланов», шедшем под российским флагом в Азовском море из порта Кавказ в Ростов-на-Дону. На борту находились 13 человек, 10 из них были эвакуированы, поиски еще троих членов экипажа продолжаются.

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