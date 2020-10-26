«Яндекс» впервые опубликовал статистику запросов от российских госорганов

«Яндекс» впервые опубликовал статистику запросов о выдаче пользовательских данных от российских государственных органов. Информация была опубликована на сайте компании.

Уточняется, что «Яндекс» рассматривает только те из запросов, которые пришли по официальным каналам и соответствуют всем формальным требованиям. «В ответ на запрос компания предоставляет ровно столько информации, сколько необходимо для ответа», — говорится в сообщении компании.

В случае несоответствия запроса требованиям закона «Яндекс» его отклоняет.

Согласно статистике, с января по июнь 2020 года в «Яндекс» поступило 15 376 запросов, из которых 2468 были отклонены. Наибольшее количество запросов приходит по пользователям сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Паспорт» (8867 запросов, 1124 из которых было отклонено), а также «Яндекс.Такси» (5280 запросов, отклонено 1167).

Согласно законодательству Российской Федерации, полномочия запрашивать данные и сведения есть у МВД, Следственного комитета, прокуратуры, ФАС, ФТС, судов и некоторых других органов.

При этом доступ к содержимому почтового ящика или личной переписке предоставляется только по судебному решению, ограничивающему право человека на тайну переписки.

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