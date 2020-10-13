Бизнес попросил отменить требование по сбору данных сотрудников

Представители отечественной IT-индустрии выразили несогласие с предписаниями столичных властей. Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и РУССОФТ направили главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с просьбой отменить требование по передаче данных отправленных на удаленку сотрудников.

В соответствии с указом Сергея Собянина, с 12 октября московские работодатели обязаны еженедельно отчитываться перед столичными властями о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также работников старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Для этого работодатели должны передать мэрии номер мобильного телефона и автомобиля (при его наличии), а также социальных и транспортных карт сотрудника.

Требования о передаче сведений, содержащиеся в указе мэра Москвы от 6 октября 2020 года №97-УМ, во многом противоречат действующему федеральному законодательству, поскольку указанная информация представляет собой персональные данные граждан, пояснил «Известиям» один из авторов письма, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

В пресс-службе Минцифры подтвердили получение письма от ассоциаций и отметили, ссылаясь на указ президента РФ №316 от 11 мая 2020 года «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» и статью 11 ФЗ 68 от 21 декабря 1994 года, что данные могут быть обработаны без согласия субъекта персональных данных.

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Осенний сбор: бизнес не хочет делиться данными о персонале на удаленке