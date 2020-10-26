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Социальные выплаты автоматически продлили в Приморском крае

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В Приморском крае автоматически продлили до 1 марта меры социальной поддержки. Правительство региона приняло такое решение в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Как пояснили в министерстве труда и социальной политики, речь идет о выплатах, предоставление которых зависит от дохода семьи.

«В списке — ежемесячные пособия на первенца, краевые ежемесячные пособия на детей до 16 лет, по рождению третьего (последующего) ребенка, региональные доплаты к пенсии, выплаты и компенсации по закону о многодетных семьях», — уточняют в ведомстве.

Действие жилищно-коммунальных субсидий продлевается до 1 января 2021 года. Кроме того, до 1 января действие субсидий, так же как и других мер соцподдержки в сфере ЖКХ, не будет приостановлено, если у получателя возникла задолженность по платежам, передает ИА PrimaMedia.

Согласно оперативным данным Фонда социального страхования (ФСС) по состоянию на 20 октября, медикам выплатили 6,8 млрд рублей дополнительных страховых компенсаций. Об этом «Известиям» сообщили в Минздраве РФ. Большая часть из них была произведена из-за причинения вреда здоровью, который вызвал временную нетрудоспособность, — в общей сложности 6 млрд рублей и 87 тыс. страховых случаев. По причине смерти государство возместило 803 млн рублей по 296 страховым случаям.

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