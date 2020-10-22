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Заболевшие коронавирусом медики получили страховые выплаты на 6,8 млрд

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Согласно оперативным данным Фонда социального страхования (ФСС), по состоянию на 20 октября, медикам выплатили 6,8 млрд рублей дополнительных страховых компенсаций. Об этом «Известиям» сообщили в Минздраве.

Большая часть их них была произведена из-за причинения вреда здоровью, который вызвал временную нетрудоспособность, — в общей сложности 6 млрд рублей и 87 тыс. страховых случаев. По причине смерти государство возместило 803 млн рублей по 296 страховым случаям.

Заболевшие коронавирусом при выполнении трудовых обязанностей медики получают дополнительные страховые выплаты по указу президента, вступившему в силу в мае 2020 года. Если вирус привел к временной нетрудоспособности, размер компенсации составляет 68,8 тыс. рублей, если стал причиной инвалидности — величина выплаты варьируется от 688 тыс. до 2 млн рублей. В случае смерти от коронавируса родственники погибшего получают 2,7 млн рублей. Такая выплата полагается не только врачам, но и среднему, а также младшему медперсоналу и водителям скорой помощи. В совокупности на эти цели было выделено 11,5 млрд рублей.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Страховок натерпелись: заболевшим COVID медикам выплатили 6,8 млрд

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