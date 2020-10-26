Глава Минэкономразвития назвал сроки восстановления экономики России

Экономика России может восстановиться до докризисных показателей во II полугодии 2021 года. Об этом в понедельник, 26 октября, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на телеканале «Россия 24».

«Мы прогнозируем восстановление экономики до предкризисных уровней во втором полугодии следующего года. Минэкономразвития оценивает этот показатель к среднеквартальному уровню 2019 году», — отметил министр.

Тем не менее Решетников указал, что на этот процесс оказывают влияние различные факторы.

«Очень много, к сожалению, внешних факторов, очень много и санэпидфакторов, очень много факторов того, что происходит в соседних странах, очень много обсуждений возможных и невозможных санкций каких-то в отношении там того или иного. Это всё формирует такой тревожный фон и у людей, и у бизнеса», — сказал глава ведомства.

По его словам, Минэкономразвития стремится сделать всё возможное, чтобы обеспечить бизнесу гарантии для инвестиций.

«Поэтому мы сейчас прилагаем дополнительные, усилия, чтобы вот эту тревожность снять, чтобы дать дополнительные гарантии бизнесу, буквально недавно приняли законодательство и необходимые механизмы для реализации закона о защите, поощрении капиталовложений, с тем, чтобы перезапустить инвестиционный цикл, по всем нашим имеющимся инструментам тоже, что называется, делаем шаги следующие, чтобы бизнесу было удобнее, чтобы подтолкнуть бизнес инвестировать», — добавил Решетников.

13 октября Министерство финансов России представило доклад, из которого следует, что доходы региональных бюджетов в России начали восстанавливаться после спада на фоне пандемии коронавируса. Одновременно увеличились безвозмездные поступления в пользу регионов, в том числе из федерального бюджета.