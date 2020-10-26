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Один человек погиб в ДТП под Астраханью

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В Астраханской области на трассе Волгоград–Астрахань произошло смертельное ДТП. Погиб 29-летний водитель ВАЗ-2110, который двигался в сторону Ахтубинска.

Как пишет «Астрахань-24» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, молодой человек не справился с управлением и съехал на обочину. Там его машина перевернулась.

Медики госпитализировали пострадавшего с травмой головы, переломом ключицы, травмой носа и шейного отдела позвоночника. Через три часа он скончался в реанимации.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

26 октября сообщалось о массовом ДТП, которое произошло на МКАД на юге Москвы. Столкнулись три «Газели» и три легковых автомобиля. О пострадавших не сообщалось.

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