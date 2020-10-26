«Сбер» проведет онлайн-конференцию для школьников по искусственному интеллекту

В рамках серии мероприятий по искусственному интеллекту и анализу данных Al Journey (AI — Artificial intelligence) Сбербанк организует первую в России онлайн-конференцию для учащихся средних и старших классов AI Journey Junior. Об этом говорится в пресс-релизе компании, оказавшемся 26 октября в распоряжении «Известий».

«Такую онлайн-конференцию мы проводим впервые в истории России. Задача — помочь ребятам, интересующимся искусственным интеллектом и анализом данных, «прокачать скилы», обрести веру в себя и понять, что они уже сейчас могут менять этот мир, овладевая технологиями будущего. Для этого мы собрали уникальную команду настоящих профи — они поделятся релевантными знаниями, которых не найти в учебниках, ведь сама отрасль трансформируется буквально каждый день и теория не поспевает за практикой», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В начале мероприятия школьников ждет открытый урок по искусственному интеллекту, который проведет Ведяхин. Следующим спикером по этой теме выступит Эд Ньютон-Рекс, продуктовый директор соцсети TikTok в Европе. Затем участники пресс-конференции смогут пройти квест от Intel в виде онлайн-мини-олимпиады. Заключительной частью программы станет мастер-класс на школьной цифровой платформе «СберКласс» и выступление CTO подразделения Intel — VR (Virtual Reality), Gaming and E-Sports Group Кима Паллистера.

Помимо того, учащиеся школ смогут проверить свои знания и навыки в DS&AI (Data science & Artificial intelligence) и побороться за денежный приз в рамках специальной номинации международного онлайн-соревнования AI Journey Contest. Лучшие решения будут объявлены на торжественной церемонии награждения победителей на конференции AI Journey.

Пройти регистрацию на пресс-конференцию, так же как и на другие события AI Journey, можно на сайте события www.ai-journey.ru.

AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про искусственный интеллект и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными технологическими компаниями.