Россияне стали чаще брать кредиты на покупку автомобилей

В России в III квартале 2020 года было выдано 275,8 тыс. кредитов на покупку автомобилей (новых и подержанных), что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (20,7 тыс.), Московской области (16,1 тыс.), Санкт-Петербурге (15,5 тыс.), а также в Татарстане (14 тыс.) и Башкортостане (11,9 тыс.).

Всего в III квартале 2020 года россияне купили 420,3 тыс. новых легковых машин. Это на 3,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

21 октября сообщалось, что в России за 10 месяцев 2020 года стоимость новых автомобилей в среднем выросла на 15%. При этом уровень спроса в автосалонах растет, несмотря на коронавирус, дефицит машин и отмену скидок.