Прямой эфир

Эксперты заявили о подорожании новых автомобилей в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России за десять месяцев 2020 года стоимость новых автомобилей в среднем выросла на 15%. При этом уровень спроса в автосалонах растет, даже несмотря на коронавирус, дефицит машин и отмену скидок. Об этом 21 октября пишет «Коммерсант» со ссылкой на расчеты автодилера «Авилон».

Закончились полностью: какие автомобили оказались в дефиците
Запасы машин у дилеров сократились вдвое, а цены выросли

В частности, машины Hyundai подорожали в среднем на 4–5% на фоне изменения курсов валют, Mitsubishi — на 3,5–8,3% при обновлении модельного ряда. Из-за девальвации выросла цена Jeep (на 10–14%), BMW (7–15%) и Audi (5–15%). Модели Lada в январе—октябре подорожали в среднем на 7%.

По данным издания, в ближайшее время низколокализованные и импортные автомобили могут прибавить до 30% к стоимости. Не исключено, что процесс роста цен может растянуться на год.

19 октября сообщалось, что эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, что средневзвешенные цены на автомобили в России за последние шесть лет выросли на 67%.

Если в 2014 году в среднем по рынку цена на новый автомобиль составляла 1 001 600 рублей, то за восемь месяцев 2020 года стоимость машины достигла отметки 1 674 000 рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020