Эксперты заявили о подорожании новых автомобилей в России

В России за десять месяцев 2020 года стоимость новых автомобилей в среднем выросла на 15%. При этом уровень спроса в автосалонах растет, даже несмотря на коронавирус, дефицит машин и отмену скидок. Об этом 21 октября пишет «Коммерсант» со ссылкой на расчеты автодилера «Авилон».

В частности, машины Hyundai подорожали в среднем на 4–5% на фоне изменения курсов валют, Mitsubishi — на 3,5–8,3% при обновлении модельного ряда. Из-за девальвации выросла цена Jeep (на 10–14%), BMW (7–15%) и Audi (5–15%). Модели Lada в январе—октябре подорожали в среднем на 7%.

По данным издания, в ближайшее время низколокализованные и импортные автомобили могут прибавить до 30% к стоимости. Не исключено, что процесс роста цен может растянуться на год.

19 октября сообщалось, что эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, что средневзвешенные цены на автомобили в России за последние шесть лет выросли на 67%.

Если в 2014 году в среднем по рынку цена на новый автомобиль составляла 1 001 600 рублей, то за восемь месяцев 2020 года стоимость машины достигла отметки 1 674 000 рублей.