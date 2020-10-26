Переговорную позицию России по углеродному налогу подготовят к декабрю

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) намерен представить правительству и администрации президента в срок до 15 декабря 2020 года предложения по переговорной позиции РФ в связи с планами введения Евросоюзом трансграничного углеродного регулирования. Об этом говорится в протоколе РСПП по итогам заседания бюро правления союза (имеется в распоряжении «Известий»).

Кроме того, как отмечается в документе, в срок до 1 ноября 2020 года необходимо представить предложения по определению единого органа власти, ответственного за формирование и продвижение проактивной позиции РФ в рамках международных климатических механизмов. В частности, Парижского соглашения по климату и трансграничного углеродного регулирования ЕС и их интеграции с мерами государственной внешнеполитической, таможенной, инвестиционной и климатической политик.

Как ранее писали «Известия», российские бизнесмены заявили, что не намерены мириться с введением Евросоюзом так называемого углеродного налога. Согласно консолидированной позиции членов бюро РСПП, он носит исключительно протекционистский характер, а главной целью его введения является поддержка конкурентоспособности европейских производителей за счет ее снижения у производителей других стран. При этом потери российских экспортеров от введения нового фискального инструмента, могут составить от €1 млрд до €5 млрд в год.

В связи с этим промышленники во время съезда РСПП 21 октября обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой изучить возможность введения ответных ограничительных мер против ЕС.

В частности, бизнесмены предложили «осуществить ревизию взаимного торгового баланса РФ и ЕС с определением возможных позиций внешнеторговой номенклатуры, по которым со стороны РФ могут быть приняты ответные эффективные ограничительные меры.

Кроме того, члены РСПП предложили провести мониторинг условий инвестиций компаний из ЕС на территории России для дальнейшего определения целесообразности и возможности ответных административных и регуляторных мер — по примеру того как Еврокомиссия и правительства стран ЕС административно ограничивают реализацию инвестиционных проектов российских компаний.