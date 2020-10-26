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Волонтеры в Красноярске будут перевозить медицинских работников

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В Красноярске организовали новый способ помощи врачам, которые трудятся в условиях сложной эпидемиологической обстановки. В сервисе Viber появился чат «Довези врача», который позволяет волонтерам помогать развозить медицинских работников.

По данным создателя чата, телекомпании «ТВК Красноярск», 26 октября первые добровольцы смогут выехать по адресам. Не исключено, что некоторым водителям предложат официальное временное трудоустройство.

Принять участие в акции решили более 30 волонтеров, передает ресурс Sibnovosti.ru. Они поддержат сотрудников двух поликлиник в микрорайоне «Северный», обратившихся в чат.

В настоящее время в Красноярском крае развернуто 4202 койки для пациентов с COVID-19, в столице региона — 2100. Загруженность госпиталей достигает 90%. В течение недели планируется дополнительно развернуть 895 коек, из них 430 — в Красноярске, отмечает ИА KrasnoyarskMedia.

По данным портала стопкоронавирус.рф на 26 октября, в регионе выявлено 25 016 случаев коронавируса., из них 18 012 человек выздоровело, 635 умерли.

квПодробнее о важности волонтерских инициатив как в обычной жизни, так и в условиях пандемии коронавируса, а также о том, как именно и в каких сферах можно оказывать помощь, читайте в спецпроекте «Известий» «Объединяя усилия».

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