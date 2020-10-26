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Итоги проекта развития центров экономического роста подвели в ЕАО

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Более 44 км дорог отремонтировано в рамках плана развития центров экономического роста в Еврейской автономной области. На большинстве объектов заканчиваются работы, до наступления холодов будут выполнены приемка и сдача в эксплуатацию участков трасс.

Для дорожной отрасли региона 2020 год стал одним из самых продуктивных за последнее время. Это стало возможным благодаря увеличению финансирования до 1,377 млрд рублей, сообщили ИА ЕАОMedia в правительстве региона.

Одним из крупных объектов стал участок дороги Биробиджан — Унгун — Ленинское. В рамках второго пускового комплекса в эксплуатацию сданы еще 4,5 км трассы в районе села Опытное Поле.

Впервые за очень долгое время был обновлен автопарк пассажирского автотранспорта в рамках реализации плана развития центров экономического роста. В будущем акценты использования дорожного фонда будут смещены в пользу ремонта дорог внутри населенных пунктов.

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