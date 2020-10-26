Путин подтвердил мораторий РФ на развертывание в Европе РСМД наземного базирования

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля в понедельник, 26 октября.

По словам главы государства, Россия подтверждает мораторий, отметив, что он будет длиться до тех пор, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства.

В целях содействия по поиску компромисса Путин предложил всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся вопросов.

«В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов «Иджис Эшор» с пусковыми установками Мк‑41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах Вооруженных cил Российской Федерации в Калининградской области», — добавил российский лидер.

Целью верификационных мероприятий стало бы подтверждение отсутствия на охваченных договорённостями объектах наземных РСМД, а также российской ракеты 9М729, наличие которой вызвало разногласия Москвы и Вашингтона по ДРСМД.

«Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего Договора о РСМД, Российская Федерация тем не менее готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развёртывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещённых по Договору о РСМД», — добавил президент.

20 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил о планах Белого дома нарастить количество своих ракет средней и меньшей дальности на территории Европы и Азии до уровня России и Китая.

СССР и США заключили ДРСМД в декабре 1987 года. Документ запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

В феврале 2019 года США обвинили Россию в якобы невыполнении пунктов соглашения и первыми начали процедуру выхода из ДРСМД. В Вашингтоне уверены, что российская ракета 9М729 нарушает условия договора. Москва обвинения отвергала и выражала готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, Вашингтон навстречу не пошел.

2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу из-за выхода США. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств, выражая при этом готовность к подключению к документу других стран.