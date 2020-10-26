СК предъявил обвинения по «делу Баталова»

Следственный комитет предъявил обвинения по делу об обмане дочери и вдовы Баталова. Родственники актёра лишились двух квартир, мастерской артиста, доли в четырёхкомнатной квартире и крупной суммы. Фигуранты задержаны, ведётся расследование, сообщили в Следсвенном комитете России.

Ранее вдова и дочь актёра заявили: имущества их лишили мошенники. В афере подозревают коллег и близких друзей Алексея Баталова: Наталью Дрожжину и Михаила Цивина.

Алексей Баталов — один из самых известных актёров советской эпохи. У народного артиста СССР — более 40 ролей в кино.