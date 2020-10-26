В Барнауле следователи возбудили дело после падения девочки в люк

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту падения в открытый люк ливневой канализации в Барнауле двухлетней девочки. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Алтайскому краю 26 октября.

Уточняется, что дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По информации следствия, 24 октября около 20:00 на улице Аванесова в Барнауле во время прогулки с бабушкой двухлетняя девочка упала в открытый колодец ливневой канализации. В результате падения она получила травму — перелом височной кости головы.

При проведении процессуальной проверки следователи установили, что обслуживает данный коммунальный объект муниципальное унитарное учреждение «Автодорстрой».

В ходе расследования уголовного дела следователями будет дана принципиальная оценка действиям сотрудников организации, чьи действия не отвечают безопасности жизни и здоровья жителей краевого центра.

Расследование продолжается.

В конце сентября сообщалось о гибели 11-летней девочки после падения в открытый колодец водоотводящей сети, наполненный водой, в Астрахани. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, но спустя месяц она скончалась.

Уголовное дело по факту случившегося возбудили по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека».