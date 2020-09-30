Упавшая в колодец девочка скончалась в больнице в Астрахани

В Астрахани 11-летняя девочка, провалившаяся в открытый колодец водоотводящей сети, скончалась в больнице спустя почти месяц после происшествия. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 1 сентября. Девочка упала в открытый колодец, наполненный водой, на улице Акмолинской. На место экстренно прибыли спасатели, им удалось достать пострадавшую и передать ее медикам. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

От полученных повреждений несовершеннолетняя скончалась 28 сентября. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Уголовное дело по факту случившегося возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека».