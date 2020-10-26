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В УК РФ может появиться норма о химической кастрации для педофилов

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В российском Уголовном кодексе может появиться норма о химкастрации педофилов. Законопроект в скором времени обсудят в Госдуме. Поправки планируют внести в ст. 99 и 101.1 Уголовного кодекса.

Авторы инициативы отмечают, что с 2016 года число преступлений против детей выросло на 20%. По данным прокуратуры, в прошлом году было совершено 1266 подобных преступлений. Ужесточить наказание предлагали в 2008 году. Был разработан законопроект, но в 2016-м его отклонили. Политолог Дмитрий Фетисов уверен, что на этот раз инициативу поддержит большинство депутатов. Кастрацию насильников и маньяков практикуют в трех странах.

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