Трамвай насмерть переехал женщину в Барнауле

В Барнауле трамвай № 7 сбил пожилую женщину в районе остановки на улице А. Петрова, 221. Пешеход погибла, сообщает ГИБДД по городу.

Авария произошла в понедельник, 26 октября, в 10:02 в районе ТРЦ «Огни». По данным ведомства, 65-летняя женщина переходила трамвайные пути, когда вагон наехал на нее. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, пишет altapress.ru.

Известно, что трамваем управляла 40-летняя женщина. По факту произошедшего организована проверка.

30 сентября в Башкирии автобус сбил 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу в непредусмотренном месте. В результате наезда пешеход получила различные травмы и была госпитализирована. Она скончалась в больнице.