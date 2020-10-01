Автобус насмерть сбил девушку в Башкирии

В Белебее (Башкирия) автобус насмерть сбил 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу в непредусмотренном месте. Об этом сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД.

Авария произошла в среду, 30 сентября, на улице Восточной. По предварительным данным, 48-летний водитель автобуса «КАвЗ» не смог избежать столкновения и сбил девушку, которая переходила дорогу в непредусмотренном для этого месте, пишет ИА «Башинформ».

В результате наезда пешеход получила различные травмы и была госпитализирована. Она скончалась в больнице.

Известно, что водителем автобуса является местный житель. В момент ДТП пассажиров в салоне не было.

Ранее 1 октября сообщалось, что в городе Воркута (Республика Коми) в больнице скончалась вторая пострадавшая в ДТП девочка-подросток. Группу молодежи, которая шла по краю дороги, 30 сентября сбил 18-летний водитель Volkswagen, который получил права в сентябре этого года.