Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Россия договорилась с Мальтой о налогообложении
Мир
Азербайджан опроверг использование боевых самолетов и вертолетов в Карабахе
Происшествия
МЧС сообщило об увеличении площади пожаров под Воронежем до 291,5 га
Мир
Россия выделила более 68 млн рублей на оказание помощи бедным странам в борьбе с COVID-19
Мир
Путин, Трамп и Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

Автобус насмерть сбил девушку в Башкирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белебее (Башкирия) автобус насмерть сбил 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу в непредусмотренном месте. Об этом сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД.

Авария произошла в среду, 30 сентября, на улице Восточной. По предварительным данным, 48-летний водитель автобуса «КАвЗ» не смог избежать столкновения и сбил девушку, которая переходила дорогу в непредусмотренном для этого месте, пишет ИА «Башинформ».

В результате наезда пешеход получила различные травмы и была госпитализирована. Она скончалась в больнице.

Известно, что водителем автобуса является местный житель. В момент ДТП пассажиров в салоне не было.

Ранее 1 октября сообщалось, что в городе Воркута (Республика Коми) в больнице скончалась вторая пострадавшая в ДТП девочка-подросток. Группу молодежи, которая шла по краю дороги, 30 сентября сбил 18-летний водитель Volkswagen, который получил права в сентябре этого года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020