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Две полосы перекроют на путепроводе КАД в районе Мурино на две недели

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На путепроводе Кольцевой автодороги (КАД) Санкт-Петербурга, в районе города Мурино, ограничат движение. Проезд будет перекрыт на двух полосах в течение двух недель, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По данным управления, на путепроводе, который проходит над железной и автомобильной дорогами, будут проходить работы по локальной замене гидроизоляции и восстановлению защитного слоя бетона.

С 27 октября по 12 ноября будут закрыты для движения полоса безопасности, а также первая и вторая полосы. По третьей и четвертой полосам можно будет двигаться со скоростью не выше 50 км/ч, отмечает телеканал «78».

Информации об ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Ремонт на участке будет вестись круглосуточно. Сроки могут быть скорректированы с учетом погоды.

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