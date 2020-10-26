Временный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ продлят до конца года

Временный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг будет сохранен до конца 2020 года. Об этом 26 октября на совещании с вице-премьерами заявил глава правительства России Михаил Мишустин.

«С 1 октября по 31 декабря они [субсидии] станут предоставляться в том же размере, что и раньше, а в следующем году их пересмотрят», — сказал он.

По словам премьера, соответствующее постановление правительства уже подписано. Тем, у кого есть право на такую льготу, не нужно обращаться в органы соцзащиты, так как субсидии будут пролонгироваться автоматически.

Ранее, 20 октября, стало известно, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил Мишустину письмо с предложением полностью компенсировать расходы за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже на человека.