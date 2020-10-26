Во всеукраинском опросе приняли участие 67% жителей страны, данные приводит социологическая группа «Рейтинг». На обсуждение было вынесено пять вопросов.

95% опрошенных выступили за сокращение состава Верховной рады до 300 депутатов. За пожизненное заключение за коррупцию проголосовал 81% граждан. Легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев. За создание свободной экономической зоны в Донбассе высказались 45%, 43% участников опроса выступили против.

Результаты всеукраинского опроса не имеют юридической силы. Процедура не является референдумом и носит консультативный характер.