На Урале школьница ударила ножом сверстницу

В селе Русская Теча в Челябинской области 15-летняя девочка ударила ножом свою сверстницу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 26 октября на сайте регионального управления Следственного комитета России (СК РФ).

Инцдиент произошел вечером 24 октября. Сообщается, что между подростками произошел конфликт, в результате которого школьница нанесла ножевое ранение 14-летней знакомой. Пострадавшую госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

«В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в ведомстве.

Как заявила «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, омбудсмен проведет проверку данного инцидента и, возможно, выедет на место происшествия.

Ранее, 25 октября в Москве мужчина трижды ударил женщину топором по голове.