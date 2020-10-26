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Школьники из России победили на международном состязании по астрофизике

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Международное состязание, проведенное дистанционно вместо 14-й Международной олимпиады по астрономии и астрофизике, закончилось победой российских школьников из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщило Минпросвещения России.

Первенство проводилось под патронатом Эстонии в три тура — теоретическом, анализе данных и наблюдении.

Российская команда стала первой в общем зачете по двум предметам, опередив соперников из 37 стран. Сборная добилась лучшего результата в обработке данных и наблюдении.

В настоящее время на счету у россиян пять золотых медалей.

«Победителям, призерам и руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей», — рассказали в ведомстве 23 октября.

В сентябре сборная России, состоящая из четырех школьников под руководством тренеров из ведущих российских университетов, завоевала три золотые и одну серебряную медали на 32-й международной олимпиаде школьников по информатике IOI-2020 (International Olympiad in Informatics) и заняла второе место.

Второе место российская команда поделила с США и Ираном, завоевавшими такое же количество медалей. Олимпиада прошла дистанционно.

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