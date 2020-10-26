Масштабные учения стартовали на полигоне Донгуз в Оренбуржье

В Оренбургской области на полигоне Донгуз стартовали масштабные учения в рамках итоговой проверки Центрального военного округа (ЦВО). Об этом в понедельник, 26 октября, сообщили в Минобороны России.

Ранее в этот же день в пресс-службе ЦВО сообщили, что в Самарской и Оренбургской областях по тревоге подняли бригаду связи, ракетное и артиллерийское соединения 2-й общевойсковой армии округа. Всего в учении задействованы более 3 тыс.военнослужащих, которые совершили комбинированный марш протяженностью 400 км на полигон Донгуз.

Предполагается, что группировка войск отработает действия по управлению ракетными ударами и артиллерийским огнем. Будут выполнены боевые стрельбы из ракетных комплексов, РСЗО, гаубиц, артиллерийских пушек и минометов.

Наблюдать за ходом основного этапа учений будет командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.