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Масштабные учения стартовали на полигоне Донгуз в Оренбуржье

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В Оренбургской области на полигоне Донгуз стартовали масштабные учения в рамках итоговой проверки Центрального военного округа (ЦВО). Об этом в понедельник, 26 октября, сообщили в Минобороны России.

Ранее в этот же день в пресс-службе ЦВО сообщили, что в Самарской и Оренбургской областях по тревоге подняли бригаду связи, ракетное и артиллерийское соединения 2-й общевойсковой армии округа. Всего в учении задействованы более 3 тыс.военнослужащих, которые совершили комбинированный марш протяженностью 400 км на полигон Донгуз.

Предполагается, что группировка войск отработает действия по управлению ракетными ударами и артиллерийским огнем. Будут выполнены боевые стрельбы из ракетных комплексов, РСЗО, гаубиц, артиллерийских пушек и минометов.

Наблюдать за ходом основного этапа учений будет командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

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