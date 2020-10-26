Российские зенитчики отразили ракетный удар на учениях под Астраханью

Зенитчики пяти соединений из Центрального, Восточного и Южного военных округов отразили массированный удар баллистических и крылатых ракет условного противника в ходе учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Как сообщает Минобороны, для этого военнослужащие создали эшелонированную противовоздушную оборону. Основу группировки ПВО составили комплексы С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2», боевые машины «Тайфун-ПВО» с ПЗРК «Верба».

«Особенностью проводимого учения стало то, что на полигоне впервые проведена централизованная боевая работа по групповому обстрелу целей различного типа. При этом налет различных средств воздушного нападения осуществлялся одновременно», — пояснили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что для создания мишеней использовался новейший комплекс «Адъютант», который способен имитировать как вертолеты, так и крылатые ракеты.

Сначала зенитные ракетные системы С-300В4 отразили удар аэробаллистических ракет. Затем в дело вступили боевые расчеты «Бук-М3» и «Тор-М2», которые поразили крылатые ракеты условного противника.

Оставшиеся мишени поразили боевые машины «Тайфун-ПВО».

В начале октября «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны писали, что на учениях «Кавказ-2020» впервые была опробована новая система управления противовоздушной обороной, объединяющая комплексы всех трех видов войск: Воздушно-космических, Сухопутных и Военно-морского флота.