Прямой эфир

На учениях «Кавказ-2020» впервые опробовали новую систему управления ПВО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На учениях «Кавказ-2020» впервые опробовали новую систему управления противовоздушной обороной (ПВО), объединяющую комплексы всех трех видов войск: Воздушно-космических, Сухопутных и Военно-морского флота, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны.

Ракетное объединение: бригадам «Искандеров» увеличили огневую мощь
Теперь комплексы смогут уничтожить одним ударом дивизию вероятного противника

Таким образом, российских зенитчиков свели в единый контур, что позволило создать непробиваемый «защитный купол» закрывающий воздушное пространство над российской армейской группировкой на дистанциях от сотен метров до сотен километров.

«Давняя мечта военнослужащих — чтобы вся воздушная обстановка, которую контролируют части ПВО Воздушно-космических сил, Сухопутных войск и Военно-морского флота была интегрирована в единую систему. И чтобы за все отвечал один начальник. Если это удалось реализовать на учениях «Кавказ-2020», это большая удача. При такой системе никто не будет перекладывать ответственность за обстановку, никто не сможет сказать, что не сработала ПВО Сухопутных войск или флота и т.д.», — рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев.

По данным Министерства обороны, в ходе одного из эпизодов учений на полигоне Ашулук комплексы «Панцирь-С», «Бук-М2» и дальнобойные С-400 отразили массированный удар условного противника. Для его имитации были задействованы около двух десятков скоростных ракет-мишеней. Все они были сбиты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» 6 октября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020