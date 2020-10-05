На учениях «Кавказ-2020» впервые опробовали новую систему управления ПВО

На учениях «Кавказ-2020» впервые опробовали новую систему управления противовоздушной обороной (ПВО), объединяющую комплексы всех трех видов войск: Воздушно-космических, Сухопутных и Военно-морского флота, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны.

Таким образом, российских зенитчиков свели в единый контур, что позволило создать непробиваемый «защитный купол» закрывающий воздушное пространство над российской армейской группировкой на дистанциях от сотен метров до сотен километров.

«Давняя мечта военнослужащих — чтобы вся воздушная обстановка, которую контролируют части ПВО Воздушно-космических сил, Сухопутных войск и Военно-морского флота была интегрирована в единую систему. И чтобы за все отвечал один начальник. Если это удалось реализовать на учениях «Кавказ-2020», это большая удача. При такой системе никто не будет перекладывать ответственность за обстановку, никто не сможет сказать, что не сработала ПВО Сухопутных войск или флота и т.д.», — рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев.

По данным Министерства обороны, в ходе одного из эпизодов учений на полигоне Ашулук комплексы «Панцирь-С», «Бук-М2» и дальнобойные С-400 отразили массированный удар условного противника. Для его имитации были задействованы около двух десятков скоростных ракет-мишеней. Все они были сбиты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» 6 октября.