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В России предложили создать должность омбудсмена по борьбе с коррупцией

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В России предложили создать институт уполномоченного по борьбе с коррупцией. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина соответствующее письмо, с которым ознакомился RT.

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По словам политолога, коррупция стала одной из главных проблем современности и бороться с ней можно только совместными усилиями государства и гражданского общества. Кроме того, коррупция оказывает ощутимое влияние на развитие экономики.

Орлов предложил решить проблему с помощью создания в стране должности федерального омбудсмена по борьбе с коррупцией, в обязанности которого входили бы выявление излишних бюрократических процедур, анализ правовых актов, подготовка предложений по улучшению антикоррупционного законодательства и работа с общественностью.

В июне генпрокурор России Игорь Краснов представил доклад надзорного ведомства, в котором указаны самые коррупционные регионы страны. В десятку регионов с высоким уровнем коррупции вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

В середине марта президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Генеральной прокуратуры призвал активизировать работу надзорного органа по борьбе с коррупцией. По его словам, противодействие коррупции является крайне значимым направлением работы ведомства.

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