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В СК рассказали о травмах упавшего с аттракциона ребенка в столичном ТЦ

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Семилетний мальчик, который упал с аттракциона в игровой комнате в одном из ТЦ Москвы, получил травму позвоночника. Об этом в воскресенье, 25 октября, рассказали в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

Инцидент произошел вечером в субботу, 24 октября. Как пишет сайт kp.ru, ребенка привели туда для празднования дня рождения. По данным издания, это был московский семейный ресторан и активити-парк TeikaBoom, который принадлежит телеведущей Ксении Бородиной.

Ребенок упал с аттракциона тарзанка. Пострадавшего отвезли в больницу, где медики диагностировали у его закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По информации телеканала «360», также у ребенка выявили ушиб брюшной стенки живота и компрессионный перелом седьмого грудного позвонка.

По словам следователей, проводятся необходимые проверочные мероприятия, опрошены родственники ребенка, а также сотрудники организации, предоставляющие указанные услуги, пишет «Москва 24».

Столичная прокуратура также начала проверку по факту произошедшего.

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