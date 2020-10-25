Мальчик получил травмы при падении с аттракциона в Москве

Московская прокуратура проводит проверку после падения семилетнего мальчика с аттракциона в одном из торговых центров столицы. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщила «Известиям» руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

«По предварительной информации, вечером 24 октября семилетний ребенок находился в игровой зоне детского центра, где упал с аттракциона. В результате мальчик доставлен в медицинское учреждение», — сказала Нефедова.

Проверку будет проводить Головинская межрайонная прокуратура. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее, 24 октября, стало известно о гибели 10-летнего мальчика в подмосковных Бронницах. Ребенок погиб, не справившись с управлением квадроциклом, катаясь на нем в поле. Тело нашел местный житель.