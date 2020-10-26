В Москве таксист сбил человека при попытке скрыться от напавших на него людей

Водитель такси в Москве, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил мужчину, когда пытался скрыться от напавших на него по ошибке молодых людей. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по столице.

Инцидент произошел ранее в тот же день. Сотрудники Росгвардии заметили группу граждан, пытавшихся силой вытащить из машины такси водителя. В какой-то момент тому удалось вырваться, после чего он попытался скрыться от нападавших на своей машине, но сбил человека, который преградил путь автомобилю.

Сотрудники Росгвардии вызвали скорую помощь для пострадавшего, его госпитализировали с множественными травмами. Остальные участники конфликта задержаны.

В пресс-службе пояснили, что за несколько минут до нападения автомобиль службы такси чуть не сбил группу молодых людей. Когда граждане напали на водителя машины, чей номер они запомнили, за рулем уже находился другой человек, который по просьбе таксиста отгонял машину на стоянку и не знал о случившемся.

По предварительным данным, все участники конфликта были пьяны. Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, пишет «Москва 24».

23 октября в столичном департаменте транспорта назвали самые частые нарушения ПДД таксистами. В сентябре 2020 года водители такси нарушили правила дорожного движения более 411 тыс. раз. Самые популярные нарушения — это несоблюдение разметки и превышение скорости, а также движение по выделенной полосе в неположенном месте и нарушение правил остановки и стоянки.