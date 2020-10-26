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Президент Венесуэлы сообщил о назначении трех новых министров

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о том, что сменил руководителей трех министерств. Об этом передает портал Infobae.

Занимавший пост министра внутренних дел Нестор Реверол теперь возглавит министерство электроэнергетики. Освободившееся место главы МВД займет губернатор штата Лара Кармен Мелендес.

Кроме того, новым министром туризма и внешней торговли станет Али Падрона, а бывший глава ведомства Феликс Пласенсиа станет послом Венесуэлы в Китае.

26 сентября сообщалось, что в 17 штатах Венесуэлы и некоторых районах Каракаса наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.

С начала 2019 года в Венесуэле произошла серия массовых отключений электричества, президент страны Николас Мадуро возложил ответственность за аварии на «американский империализм». Связано ли с этими отключениями и заявлениями назначение нового министра электроэнергетики не сообщается.

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